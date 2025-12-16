MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Stadtbibliothek Chemnitz lädt Literaturfreunde zum Vorlesen und Kinder zum Zocken ein

Bild: Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorstdpa
Bild: Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorstdpa
Chemnitz
Stadtbibliothek Chemnitz lädt Literaturfreunde zum Vorlesen und Kinder zum Zocken ein
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 16. Dezember wird in Einsiedel vorgelesen, am selben Tag und am Tag darauf im Yorckgebiet. Und Konsolen warten am 18. Dezember auf Spieler.

Chemnitz.

Geschichten zum Zuhören gibt es am Dienstag, 16. Dezember in zwei Chemnitzer Stadtteilbibliotheken. In Einsiedel sind Literaturfreunde eingeladen, sich ab 16 Uhr aus neuen Kinderbüchern, Klassikern oder Bestsellern vorlesen zu lassen. Im Yorckgebiet wird dazu ab 16.30 Uhr eingeladen. Der Eintritt ist frei. Bei ebenfalls freiem Eintritt wird Erwachsenen auch am 17. Dezember in der Stadtteilbibliothek im Yorckgebiet vorgelesen: Heidi Huß und Petra Lory lesen weihnachtliche Geschichten für Erwachsene. Dazu gibt es Punsch und Gebäck. Und die Stadtbibliothek hat in dieser Woche noch mehr zu bieten: Kinder ab zwölf Jahre können am 18. Dezember von 15 bis 18 Uhr in die Bibliothek im Tietz kommen, um gemeinsam neue Spiele an der Playstation 5, der Nintendo Switch und anderen Konsolen zu spielen. (gp) Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
1 min.
Fahrzeugmuseum wird zur Kampfzone: Roboter legen sich lahm
Zum ersten Mal soll am 13. und 14. Dezember in Chemnitz ein Roboterschaukampf stattfinden
Galina Pönitz
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
11.12.2025
1 min.
Vortrag in Chemnitz: Einblick in Forschung zum deutschen Kolonialismus in Afrika
Im Archäologiemuseum geht es am 11. Dezember um ein Stück deutscher Geschichte und die Frage, wie Hinterlassenschaften erhalten werden können.
Galina Pönitz
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
10:17 Uhr
4 min.
„Alle warten darauf, dass wir endlich sterben“: Generationenkonflikt auf Theaterbühne im Erzgebirge
Marie-Louise von Gottberg als Dragica in der Inszenierung „Mein Du“ am Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Ein Stück über die Anerkennung der Lebensleistungen von Frauen.
„Mein Du“ heißt die aktuelle Inszenierung, die gegenwärtig auf der Studiobühne des Annaberger Theaters zu sehen ist. Ein Stoff, der für Diskussionen sorgt.
Antje Flath
Mehr Artikel