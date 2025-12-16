Stadtbibliothek Chemnitz lädt Literaturfreunde zum Vorlesen und Kinder zum Zocken ein

Am 16. Dezember wird in Einsiedel vorgelesen, am selben Tag und am Tag darauf im Yorckgebiet. Und Konsolen warten am 18. Dezember auf Spieler.
Geschichten zum Zuhören gibt es am Dienstag, 16. Dezember in zwei Chemnitzer Stadtteilbibliotheken. In Einsiedel sind Literaturfreunde eingeladen, sich ab 16 Uhr aus neuen Kinderbüchern, Klassikern oder Bestsellern vorlesen zu lassen. Im Yorckgebiet wird dazu ab 16.30 Uhr eingeladen. Der Eintritt ist frei. Bei ebenfalls freiem Eintritt wird Erwachsenen auch am 17. Dezember in der Stadtteilbibliothek im Yorckgebiet vorgelesen: Heidi Huß und Petra Lory lesen weihnachtliche Geschichten für Erwachsene. Dazu gibt es Punsch und Gebäck. Und die Stadtbibliothek hat in dieser Woche noch mehr zu bieten: Kinder ab zwölf Jahre können am 18. Dezember von 15 bis 18 Uhr in die Bibliothek im Tietz kommen, um gemeinsam neue Spiele an der Playstation 5, der Nintendo Switch und anderen Konsolen zu spielen. (gp)