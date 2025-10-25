Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Stadtbild“-Debatte: Auch in Chemnitz Protest geplant

Wie hier in Heidelberg wollen nun auch in Chemnitz Menschen auf die Straße gehen.
Bild: Uwe Anspach/dpa
Wie hier in Heidelberg wollen nun auch in Chemnitz Menschen auf die Straße gehen.
Wie hier in Heidelberg wollen nun auch in Chemnitz Menschen auf die Straße gehen. Bild: Uwe Anspach/dpa
Chemnitz
„Stadtbild“-Debatte: Auch in Chemnitz Protest geplant
Redakteur
Von Michael Müller
Mehrere Organisationen haben für Montag zur Demo am Roten Turm aufgerufen. Darunter auch der Chemnitzer Stadtverband des Koalitionspartners SPD.

Auch in Chemnitz gibt es nach den „Stadtbild“-Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) öffentlichen Protest. Unter dem Motto „Wir haben 99 Probleme, aber das Stadtbild ist keines davon!“ haben für Montag mehrere Parteien und Organisationen zu einer Demo aufgerufen. Sie soll um 17.30 Uhr am Roten Turm beginnen. Zu den...
