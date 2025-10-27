„Stadtbild“-Debatte: Hunderte in Chemnitz auf der Straße

Chemnitz
Am Montagabend haben unter dem Motto „Wir haben 99 Probleme, aber das Stadtbild ist keines davon!“ verschiedene Parteien und Organisationen zu einer Demo aufgerufen. Der Protestzug führte an den Büros von CDU und AfD vorbei.
„Wir sind das Stadtbild“: Hunderte haben in Chemnitz gegen die Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) demonstriert. Zu dem Protest hatten neben dem Bündnis „Chemnitz nazifrei“ unter anderem auch die Linken, Grüne, der DGB Südwestsachsen und „Parents for Future“ aufgerufen. Gekommen waren am Montagabend vor allem viele...
