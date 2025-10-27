Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Stadtbild“-Debatte: Hunderte in Chemnitz auf der Straße

Auch in Chemnitz haben Menschen gegen die umstrittene Äußerung von Friedrich Merz demonstriert.
Auch in Chemnitz haben Menschen gegen die umstrittene Äußerung von Friedrich Merz demonstriert. Bild: Jan Haertel
Auch in Chemnitz haben Menschen gegen die umstrittene Äußerung von Friedrich Merz demonstriert.
Auch in Chemnitz haben Menschen gegen die umstrittene Äußerung von Friedrich Merz demonstriert. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
„Stadtbild“-Debatte: Hunderte in Chemnitz auf der Straße
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Montagabend haben unter dem Motto „Wir haben 99 Probleme, aber das Stadtbild ist keines davon!“ verschiedene Parteien und Organisationen zu einer Demo aufgerufen. Der Protestzug führte an den Büros von CDU und AfD vorbei.

„Wir sind das Stadtbild“: Hunderte haben in Chemnitz gegen die Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) demonstriert. Zu dem Protest hatten neben dem Bündnis „Chemnitz nazifrei“ unter anderem auch die Linken, Grüne, der DGB Südwestsachsen und „Parents for Future“ aufgerufen. Gekommen waren am Montagabend vor allem viele...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
2 min.
Vogtlands größter Verschenke-Markt öffnet wieder - 50 Tische mit Sachen zum Nulltarif
Riesen Andrang bei der Verschenke-Premiere in Lengenfeld. Samstag ist es wieder soweit.
Gebrauchtes für den, der‘s braucht: In Lengenfeld steigt am Samstag wieder ein weit und breit einzigartiges Spektakel.
Gerd Möckel
18:23 Uhr
2 min.
Flug mit Afghanen soll in Deutschland gelandet sein
Ankunft in der niedersächsischen Landeshauptstadt: In Hannover ist ein Flieger aus Istanbul gelandet.
Trotz gestopptem Aufnahmeprogramm: In Hannover ist ein Flug aus Istanbul gelandet. An Bord sollen Afghaninnen und Afghanen mit Aufnahmezusage für Deutschland sein.
18:31 Uhr
4 min.
"Mir wurde richtig schlecht" - Sachsens „Tigerkönigin“ Carmen Zander vor Gericht
Carmen Zander mit einem ihrer Tigerwelpen im April. Vor Gericht wird ihr vorgeworfen die Tiere unerlaubterweise gegen Geld zur Schau gestellt zu haben.
Die gebürtige Chemnitzerin hält zehn Tiger in der Nähe von Leipzig. Ihr wird vorgeworfen diese unerlaubt zu kommerziellen Zwecken zur Schau gestellt zu haben. Wie fiel das Urteil aus?
Josua Gerner
24.10.2025
2 min.
Demo für ein "buntes Stadtbild" in Dresden
Die Äußerungen von Kanzler Merz sorgen zum Stadtbild" für Demonstrationen - auch in Dresden.
Bundeskanzler Merz hat mit seinem Spruch vom Stadtbild-Problem durch Migranten neben Zustimmung auch heftige Kritik ausgelöst. Auch in Dresden stößt er auf Widerstand.
12:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos
Der bunte Blitzer-Anhänger war vom 20. bis zum 27. Oktober auf dem Brühl platziert.
Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.
Erik Anke
25.10.2025
2 min.
„Stadtbild“-Debatte: Auch in Chemnitz Protest geplant
Wie hier in Heidelberg wollen nun auch in Chemnitz Menschen auf die Straße gehen.
Mehrere Organisationen haben für Montag zur Demo am Roten Turm aufgerufen. Darunter auch der Chemnitzer Stadtverband des Koalitionspartners SPD.
Michael Müller
Mehr Artikel