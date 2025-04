Chemnitz 2 min.

Kommentar zum Demo-Geschehen: Welche Bilder bleiben von der Kulturhauptstadt-Eröffnung?

Ja, die „Freien Sachsen“ konnten am Ende relativ unbehindert durch Chemnitz marschieren, am Opernhaus vorbei. Und dennoch blieben sie in all dem Trubel nur eine Randnotiz.