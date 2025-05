Stadträte fordern zusätzliche englischsprachige Haltestellenansagen in Chemnitz

Wer als Ausländer mit Bus und Bahn unterwegs ist, soll an einigen Orten zusätzlich englische Informationen hören. Die Ansagen wurden auch schon eingesprochen.

Ankündigungen von Haltestellen in Bussen und Bahnen sollen stärker in englischer Sprache erfolgen. Das fordern Stadträte von SPD, Grünen und Linken und wollen darüber in der Ratssitzung im Mai abstimmen lassen.