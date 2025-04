Stadträte sehen geplanten Aldi-Umzug im Südwesten von Chemnitz kritisch

Der Discounter will einen neuen Markt in Siegmar errichten und dafür einen bestehenden in Schönau aufgeben. Die Bauplanung dafür hat der zuständige Ausschuss nun aber erst einmal gestoppt.

Supermarkt-Umzüge sorgen in Chemnitz immer wieder Diskussionen, oftmals weil die Discounter größere Märkte bauen wollen als es das Einzelhandelskonzept der Stadt an den jeweiligen Standorten vorsieht. Mehrmals führte das schon zu juristischen Auseinandersetzungen. Der Fall des geplanten Aldi-Umzugs im Südwesten von Chemnitz ist etwas anders...