Regionale Nachrichten und News
Mehr Zeit für den Hund, die bei Staffbase im Büro ebenfalls erlaubt sind, haben die Mitarbeiter jetzt an ihren freien Freitagen.
Mehr Zeit für den Hund, die bei Staffbase im Büro ebenfalls erlaubt sind, haben die Mitarbeiter jetzt an ihren freien Freitagen. Bild: Uwe Mann
Mehr Zeit für den Hund, die bei Staffbase im Büro ebenfalls erlaubt sind, haben die Mitarbeiter jetzt an ihren freien Freitagen.
Mehr Zeit für den Hund, die bei Staffbase im Büro ebenfalls erlaubt sind, haben die Mitarbeiter jetzt an ihren freien Freitagen. Bild: Uwe Mann
Staffbase führt wieder Vier-Tage-Woche ein
Redakteur
Von Christian Mathea
Seit fünf Jahren haben die Mitarbeiter des Software-Unternehmens im August freitags frei. Für die restlichen Monate gibt es an Freitagen ebenfalls eine Besonderheit.

Freitag frei heißt es derzeit wieder beim Software-Unternehmen Staffbase. Bei vollen Bezügen müssen die Mitarbeiter im August nur vier Tage pro Woche arbeiten. Staffbase hat die „Recharge Fridays“ erstmals im Jahr 2021 eingeführt, um den Kollegen nach „fordernden Monaten rasanten Wachstums etwas zurückzugeben.“
