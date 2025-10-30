Stagnation auf dem Chemnitzer Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosigkeit ist in Chemnitz zwar gesunken, allerdings geringer als in den Vorjahren. Gleichzeitig sinkt das Angebot an freien Stellen.

Chemnitz. Aktuell sind in Chemnitz 12.260 Menschen arbeitslos gemeldet – 53 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sinkt damit auf 9,6 Prozent. „Nach den positiven Impulsen im September ist die Entwicklung im Oktober wieder verhaltener. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt leicht, während der Stellenzugang nachlässt“, erklärt Katrin Heinze, Vorsitzende der Arbeitsagentur.

Der Rückgang ist unter anderem dadurch zu erklären, dass viele Jugendliche, die zuvor noch keinen Ausbildungsplatz hatten, im Oktober mit ihrer Lehre starten konnten. Auf der anderen Seite gebe es gleichzeitig deutlich höhere Zugänge an Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat als auch Vorjahr. (cma)