ABO TESTEN
  • Chemnitz
  • Stalking-Fälle nehmen in Chemnitz zu – wo Opfer Hilfe finden

Die ständige Konfrontation durch Anrufe und SMS ist bei Stalkern eine Form der Bedrohung von Ex-Partnern.
Die ständige Konfrontation durch Anrufe und SMS ist bei Stalkern eine Form der Bedrohung von Ex-Partnern. Bild: Christin Klose/dpa
Die Fälle von Stalking und Häuslicher Gewalt nehmen in Chemnitz zu.
Die Fälle von Stalking und Häuslicher Gewalt nehmen in Chemnitz zu. Bild: Jonas Walzberg/dpa
Etwa jede Woche wird ein Fall mit Stalking und ähnlicher Fälle von Ex-Partnern am Chemnitzer Amtsgericht verhandelt.
Etwa jede Woche wird ein Fall mit Stalking und ähnlicher Fälle von Ex-Partnern am Chemnitzer Amtsgericht verhandelt. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
Stalking-Fälle nehmen in Chemnitz zu – wo Opfer Hilfe finden
Von Christian Mathea
In den meisten Fällen haben die Täter eine Trennung nicht verkraftet und steigern sich in ihre Gefühlswelt hinein. Das kann gefährlich sein, wie Fälle vor dem Chemnitzer Amtsgericht immer wieder zeigen. Wo Betroffene Hilfe bekommen.

Die Trennung von seiner Lebenspartnerin hat der 40-Jährige offenbar schwer verkraftet. Vor der Verhandlung am Amtsgericht am Montag dieser Woche wirkte er sichtlich nervös, wünschte sich, den neuen Partner seiner Ex nicht sehen zu müssen, der als Zeuge geladen war. Ihn soll der Mann vor einem Supermarkt mit einem Schirm geschlagen haben, wie...
