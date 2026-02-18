Stalking-Fälle nehmen in Chemnitz zu – wo Opfer Hilfe finden

Chemnitz
In den meisten Fällen haben die Täter eine Trennung nicht verkraftet und steigern sich in ihre Gefühlswelt hinein. Das kann gefährlich sein, wie Fälle vor dem Chemnitzer Amtsgericht immer wieder zeigen. Wo Betroffene Hilfe bekommen.
Die Trennung von seiner Lebenspartnerin hat der 40-Jährige offenbar schwer verkraftet. Vor der Verhandlung am Amtsgericht am Montag dieser Woche wirkte er sichtlich nervös, wünschte sich, den neuen Partner seiner Ex nicht sehen zu müssen, der als Zeuge geladen war. Ihn soll der Mann vor einem Supermarkt mit einem Schirm geschlagen haben, wie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.