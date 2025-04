Start des Leselust-Festivals Chemnitz: Mit dem Radio durch die Nacht der Repression

Die Literaturtage „Leselust Goes Europe“ beginnen mit einer furiosen Performance des ukrainischen Autors Juri Andruchowytsch und der polnischen Band „Karbido“ im Weltecho.

Jury Andruchowytsch setzt Sonnenbrille und Kopfhörer auf. Er ist jetzt Josip Rotsky, Moderator von „Radio Nacht“, das täglich um Mitternacht auf Sendung geht bis in den frühen Morgen. Der Name erinnert an den russisch-amerikanischen Dichter Josip Brodsky, aber auch etwas an den Berufsrevolutionär Leo Trotski.