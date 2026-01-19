Statistik: Deutlich mehr Menschen in Chemnitz gestorben als geboren

Das Chemnitzer Standesamt hat in die Zahlen für 2025 geschaut. 2554 Kinder wurden geboren. Die Anzahl der Sterbefälle liegt höher.

Wie viele Menschen zu einem x-beliebigen Tag in einer Stadt leben, lässt sich schwer sagen. Die letzten offiziellen Zahlen für Chemnitz wurden im Frühjahr 2025 veröffentlicht. Demnach lebten Ende 2024 251.699 Menschen mit Hauptwohnsitz hier. Das Statistische Bundesamt geht von sinkenden Bevölkerungszahlen aus – auch in Sachsen. Geburten-...