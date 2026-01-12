Stau in Chemnitz: Unfall auf B 169 sorgt für Pendler-Ärger

In den Morgenstunden haben Pendler mit langen Verzögerungen leben müssen. Was passiert ist.

Auf der B 169, Frankenberger Straße, in Richtung Innenstadt hat sich am Montagmorgen gegen 6 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei sind auf einer Kreuzung zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Eines der beteiligten Autos war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und blockierte den Fahrtweg. Welche Kreuzung genau betroffen war,...