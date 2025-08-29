Staumauer als Anker und Kletterwand: Slackliner laden zu Chemnitzer Talsperre

An der Talsperre Euba steigt das älteste Slackfest Europas, mit Aktionen in großer Höhe und der Chance, die Staumauer hochzuklettern. Die Organisatoren konstatieren indes: Der große Boom der Sportart ist vorbei.

Sie waren der Hingucker beim diesjährigen Kosmos-Festival. Immer wieder legten die Besucher ihre Köpfe in den Nacken, um Slackliner zu beobachten, die in schwindelerregender Höhe über das Festival-Gelände balancierten. Für die längste Route, die quer über den Schloßteich führte, brauchten die Highline-Profis rund eine Stunde. Sie waren der Hingucker beim diesjährigen Kosmos-Festival. Immer wieder legten die Besucher ihre Köpfe in den Nacken, um Slackliner zu beobachten, die in schwindelerregender Höhe über das Festival-Gelände balancierten. Für die längste Route, die quer über den Schloßteich führte, brauchten die Highline-Profis rund eine Stunde.