Steine, Stöcke, Reizgas: Etliche Jugendliche liefern sich in Chemnitz Schlägerei

Chemnitz
Der Vorfall ereignete sich an einem Einkaufszentrum im Stadtteil Gablenz. Es war nicht das erste Mal in dieser Gegend.
Im Chemnitzer Stadtteil Gablenz sind bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen jungen Leuten mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren nahe dem Gablenz-Center im Beimlergebiet am frühen Samstagabend gegen 17.30 Uhr etwa zwei Dutzend Personen auf eine zweite, kleinere Gruppe losgegangen. Laut Augenzeugen sollen sie...
