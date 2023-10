Stolperstein in Chemnitz gestohlen

Chemnitz.

Unbekannte haben in Chemnitz einen der sogenannten Stolpersteine, mit denen an Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird, gestohlen. Der Irene Beatrice Goeritz gewidmete Stein sei in der Hoffmannstraße aus dem Fußweg herausgebrochen worden, informierte die Stadtverwaltung am Montag. Es wurde Strafanzeige erstattet. Nun soll vorerst eine Betonplatte auf das Fehlen des Steins aufmerksam machen, bis ein neuer Stolperstein hergestellt ist.