Straßenbahnen in Chemnitzer Innenstadt kollidiert – Unfallstelle geräumt

Der Zusammenstoß ereignete sich an einer besonders ungünstigen Stelle. Etliche Bus- und Bahnlinien waren betroffen.

In Chemnitz ist es zum Start in die neue Woche zu erheblichen Behinderungen bei Bus und Bahn gekommen. An der Zentralhaltestelle in der Innenstadt waren am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr zwei Straßenbahnen kollidiert. Personen wurden nach ersten Angaben der Chemnitzer Verkehrs-AG nicht verletzt, auch der Sachschaden scheint sich nach...