  • Straßenreinigung in Chemnitz wird teurer: „Das ist schon heftig“

Ob am Rande der Stadt oder etwas zentraler gelegen: In Chemnitz kommt bislang mindestens alle 14 Tage die Kehrmaschine. Künftig werden kleinere Straßen nur alle vier Wochen gereinigt.
Ob am Rande der Stadt oder etwas zentraler gelegen: In Chemnitz kommt bislang mindestens alle 14 Tage die Kehrmaschine. Künftig werden kleinere Straßen nur alle vier Wochen gereinigt.
Chemnitz
Straßenreinigung in Chemnitz wird teurer: „Das ist schon heftig“
Redakteur
Von Michael Müller
Damit eine Minderheit am Stadtrand sparen kann, muss die große Mehrheit der Chemnitzer tiefer in die Tasche greifen – so hat es eine Allianz aus CDU und AfD beschlossen. Kritiker warnen vor einer wachsenden Spaltung der Stadt.

Von den rund 250.000 Chemnitzerinnen und Chemnitzern ist weniger als jeder Zehnte in einem der Dörfer zu Hause, die erst nach 1990 Teil der Stadt wurden. Doch der Einfluss dieser Orte auf die Entwicklung der Stadt ist immens. Anders als etwa der Kaßberg, der Sonnenberg oder das Heckertgebiet verfügen sie über eigene politische Vertretungen,...
