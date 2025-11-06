Straßenreinigung in Chemnitz wird teurer: „Das ist schon heftig“

Chemnitz
Damit eine Minderheit am Stadtrand sparen kann, muss die große Mehrheit der Chemnitzer tiefer in die Tasche greifen – so hat es eine Allianz aus CDU und AfD beschlossen. Kritiker warnen vor einer wachsenden Spaltung der Stadt.
Von den rund 250.000 Chemnitzerinnen und Chemnitzern ist weniger als jeder Zehnte in einem der Dörfer zu Hause, die erst nach 1990 Teil der Stadt wurden. Doch der Einfluss dieser Orte auf die Entwicklung der Stadt ist immens. Anders als etwa der Kaßberg, der Sonnenberg oder das Heckertgebiet verfügen sie über eigene politische Vertretungen,...
