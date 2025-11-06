Streichkonzert in Chemnitz: Immer mehr Einrichtungen bangen

Nach der Filmwerkstatt könnten auch im Haus Arthur auf dem Kaßberg die Lichter in der Jugendarbeit ausgehen, ebenso in mehreren Klubs in den Stadtteilen. In der Politik regt sich Widerstand.

Für junge Chemnitzer könnte das Jahr 2026 ein recht düsteres Jahr werden. Angesichts angekündigter Kürzungen bei Angeboten für Kinder und Jugendliche fürchten immer mehr Einrichtungen um ihr Überleben. Und das zu einer Zeit, in der die Altersgruppe der Schülerinnen und Schüler in der Stadt so groß ist wie seit Langem nicht.