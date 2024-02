Streik im Chemnitzer Nahverkehr: Welche Busse trotzdem fahren

Am morgigen Freitag stehen nahezu alle Busse und Bahnen in Chemnitz still. Einige verkehren aber trotz des Ausstands.

Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) müssen sich am Freitag auf weitreichende Ausfälle des Nahverkehrs einstellen, können aber dennoch einige wenige Linien nutzen. Das hat die CVAG am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Demnach werden folgende Linien bedient: 26, 39, 42, 49, 56, 69,79 und 89 sowie S91, S92 und S94 und die...