Streik im DRK-Krankenhaus in Chemnitz-Rabenstein: Das müssen Patienten wissen

Chemnitz
Am Dienstag wird das Krankenhaus erneut bestreikt. Ganztägig. Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Geld und eine Reduzierung der Arbeitszeit. Seit einem Jahr wird darüber gestritten.
Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag, 14. Oktober Mitarbeitende des DRK-Krankenhauses in Rabenstein zum Streik aufgerufen. Anlass sei, dass die Arbeitgeberseite den jüngsten Kompromissvorschlag ohne Gegenangebot abgelehnt habe, heißt es in einer Mitteilung von Verdi. Die Gewerkschaft hatte eine stufenweise Lohnerhöhung von 8 Prozent...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.