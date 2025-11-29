Streit um Zukunft des Chemnitzer Schauspielhauses: Forderung nach ergebnisoffener Diskussion wird lauter

Chemnitz
Sanierung oder Neubau: Einstimmig hat sich der Chemnitzer Stadtrat hinter eine Forderung der Linken nach einer Informationsveranstaltung für die Bürger der Stadt gestellt. Wie geht es nun weiter?
In der Diskussion um die künftige Spielstätte des Schauspiels des Theaters Chemnitz wird die Forderung nach einer breiten und ergebnisoffenen Diskussion lauter. Die Entscheidung dürfe nicht durch das Favorisieren einer Vorzugsvariante beeinflusst werden, fordert die SPD. Ob Sanierung des Schauspielhauses am Park der Opfer des Faschismus oder...
