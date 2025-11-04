Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Stress in Chemnitzer Innenstadt: 17-Jähriger von acht Angreifern ausgeraubt

Die Polizei stellte am Montagabend einen der Tatverdächtigen.
Die Polizei stellte am Montagabend einen der Tatverdächtigen. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Polizei stellte am Montagabend einen der Tatverdächtigen.
Die Polizei stellte am Montagabend einen der Tatverdächtigen. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Chemnitz
Stress in Chemnitzer Innenstadt: 17-Jähriger von acht Angreifern ausgeraubt
Redakteur
Von Erik Anke
Eine Gruppe wollte dem jungen Mann Geld abnehmen. Er rückte nichts heraus und bekam dafür Schläge. Die Polizei hat einen der Tatverdächtigen gestellt.

Wegen Raubs ermittelt die Polizei seit Montagabend gegen acht Tatverdächtige. Im Chemnitzer Zentrum sollen die Männer gegen 20.25 Uhr auf einen 17-jährigen und einen 15-jährigen Libanesen getroffen sein. Sie forderten Geld von dem 17-Jährigen, das der junge Mann nicht herausgeben wollte. Ersatzweise nahm die Gruppe ihm eine E-Zigarette ab und...
