Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Stromausfall in Limbach-Oberfrohna: Bauarbeiten auf dem Johannisplatz waren der Auslöser

Am Dienstagmorgen war der Strom in Teilen von Limbach-Oberfrohna weg.
Am Dienstagmorgen war der Strom in Teilen von Limbach-Oberfrohna weg. Bild: Bernd Weißbrod/dpa/Archiv
Am Dienstagmorgen war der Strom in Teilen von Limbach-Oberfrohna weg.
Am Dienstagmorgen war der Strom in Teilen von Limbach-Oberfrohna weg. Bild: Bernd Weißbrod/dpa/Archiv
Chemnitz Umland
Stromausfall in Limbach-Oberfrohna: Bauarbeiten auf dem Johannisplatz waren der Auslöser
Redakteur
Von Julia Grunwald
Am Dienstagmorgen war der Strom in der Großen Kreisstadt plötzlich weg. Hunderte Haushalte waren von dem Ausfall betroffen. Die Ursache war schnell gefunden.

Ein beschädigtes Kabel auf dem Johannisplatz hat in hunderten Haushalten in Limbach-Oberfrohna einen Stromausfall ausgelöst. Wie ein Pressesprecher des Netzbetreibers „Mitnetz“ auf Nachfrage sagt, wurde bei den Erd- und Baggerarbeiten auf dem Johannisplatz ein Mittelspannungskabel beschädigt.
