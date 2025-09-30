Stromausfall in Limbach-Oberfrohna: Bauarbeiten auf dem Johannisplatz waren der Auslöser

Am Dienstagmorgen war der Strom in der Großen Kreisstadt plötzlich weg. Hunderte Haushalte waren von dem Ausfall betroffen. Die Ursache war schnell gefunden.

Ein beschädigtes Kabel auf dem Johannisplatz hat in hunderten Haushalten in Limbach-Oberfrohna einen Stromausfall ausgelöst. Wie ein Pressesprecher des Netzbetreibers „Mitnetz" auf Nachfrage sagt, wurde bei den Erd- und Baggerarbeiten auf dem Johannisplatz ein Mittelspannungskabel beschädigt.