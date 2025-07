Supermärkte, Drogerie, Imbiss und Luxuswohnungen: Was kommt alles in das Simmel-Gebäude in der Chemnitzer City?

Der 26. Markt wird auch das größte Gebäude von Peter Simmel. Neben seinem eigenen Supermarkt holt sich der Investor viele Mieter ins Haus. Noch zweieinhalb Monate bis zur Eröffnung.

17 Jahre lang plante Peter Simmel einen Supermarkt in der Chemnitzer Innenstadt. Erst wollte er neben das ehemalige Kaufhaus Schocken, dann sollte er neben das Tietz. Am Ende ist er am jetzigen Standort neben der Augustusburger Straße gelandet. Es ist nicht gerade so, dass der Unternehmer nur lobende Worte für die Chemnitzer Stadtplanung findet.