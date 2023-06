Sushi mit Käse überbacken? Auf dem Sonnenberg in Chemnitz gibt es das jetzt

Dragon Roll heißt der neue Sushi-Hotspot auf der Markusstraße. Der Anspruch an den japanischen Klassiker in der Küche dort: Nichts landet in der Tonne und das Produkt ist Erstklassig.

Ursprünglich plante Georgy Sidorenko, Inhaber von Dragon Roll Sushi, ein gehobenes Restaurant mit osteuropäischer Küche. Doch die Umbauarbeiten gestalteten sich zeitaufwändiger als geplant. Mit seinem Team wusste der junge Chemnitzer diese Herausforderung zu nutzen und die verlorene Zeit umzumünzen. Zusammen mit Koch Vladyslav Mahomedov, der zuvor...