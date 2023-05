Täglich ein Glas Wein: Apotheker gibt mit Weinkönigin Gesundheitstipps

Apotheker und Weinexperte Jürgen Hoffmann lädt zusammen mit Sachsens Weinkönigin 2008/2009, Marleen Seifert (geb. Herr), am 6. Mai um 18 Uhr nach Burgstädt zu einer Entdeckungsreise entlang der Sächsischen Weinstraße ein. Darüber informiert der Tourismusverein "Rochlitzer Muldental". Am Abend werden acht Weine aus Anbaugebieten in Pirna,...