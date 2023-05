Tag-der-Befreiung-Gedenken in Chemnitz: US-Konsulat widerspricht Darstellung der Organisatoren

Entgegen den ursprünglichen Darstellungen der Organisatoren der Gedenkveranstaltung zum Tag der Befreiung in Chemnitz war der US-Konsul in Sachsen wohl doch nicht zu der Veranstaltung eingeladen. Eine Sprecherin des Konsulats wandte sich am Dienstag an "Freie Presse" und teilte mit, man habe nie eine Einladung erhalten.