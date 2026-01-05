Tatort Stadtpark: Erneuter Raub in Chemnitz

Die Serie an Raubüberfällen setzt sich fort. Ein 26-Jähriger wurde im Stadtpark überfallen. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

Die Ermittlungsgruppe „Recon“ beschäftigt sich mit einem weiteren Raub in der Stadt. Tatort war diesmal der Stadtpark in Altchemnitz. Im dortigen Rosengarten wurde am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr ein 26-Jähriger von zwei Unbekannten aufgefordert, alle Wertgegenstände zu übergeben. Einer der Täter drohte damit, ein Messer einzusetzen. Der...