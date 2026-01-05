MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Tatort Stadtpark: Erneuter Raub in Chemnitz

Im Stadtpark hat es am Sonntagabend einen Raub gegeben.
Im Stadtpark hat es am Sonntagabend einen Raub gegeben. Bild: Toni Söll/Archiv
Im Stadtpark hat es am Sonntagabend einen Raub gegeben.
Im Stadtpark hat es am Sonntagabend einen Raub gegeben. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Tatort Stadtpark: Erneuter Raub in Chemnitz
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Serie an Raubüberfällen setzt sich fort. Ein 26-Jähriger wurde im Stadtpark überfallen. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

Die Ermittlungsgruppe „Recon“ beschäftigt sich mit einem weiteren Raub in der Stadt. Tatort war diesmal der Stadtpark in Altchemnitz. Im dortigen Rosengarten wurde am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr ein 26-Jähriger von zwei Unbekannten aufgefordert, alle Wertgegenstände zu übergeben. Einer der Täter drohte damit, ein Messer einzusetzen. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
13:40 Uhr
2 min.
Erste Festnahme nach Raubserie in Chemnitz: Intensivtäter in Haft
Nach einer Serie von Raubüberfällen hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst.
Die Polizei hat einen 17-Jährigen gefasst, der für mehrere Straftaten verantwortlich sein soll. Erst im Mai war er verurteilt worden.
Benjamin Lummer
06.01.2026
4 min.
Zwischen Farbtöpfer groß geworden: Wie sich ein Betrieb im Vogtland ein Jahrhundert halten kann
Michael (l.) und Torsten sind die Gesichter des Malerbetriebes Blank.
Michael und Torsten Blank leiten einen Malerbetrieb in Wildenau. Heute erfüllen Maler ganz andere Kundenwünsche als vor 100 Jahren. Der Beruf ist aber anspruchsvoll geblieben. Was heute anders ist.
Silvia Kölbel
06.01.2026
8 min.
Neue Jets und alte Schatten - Lufthansa feiert 100 Jahre
Die Lufthansa schickt zum 100. Jahrestag sechs Jets in einer Sonderlackierung auf die Strecke.
Ein neues Besucherzentrum, eine heikle Vorgängerin und ein Blick in die Zukunft: Wie die Lufthansa ihr kompliziertes Jubiläum begeht – und welche Herausforderungen der Konzern zu meistern hat.
Christian Ebner, dpa
16.12.2025
2 min.
Erneut Raub in Chemnitz: Täter bedrohen Opfer mit Messer
Wieder ist in Chemnitz ein Jugendlicher überfallen und ausgeraubt worden. Foto: Marijan Murat/dpa
Die Serie von Raubüberfällen in Chemnitz reißt nicht ab. Diesmal war ein Jugendlicher in Hilbersdorf das Ziel eines Übergriffs.
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel