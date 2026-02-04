Tauwetter nach Bus-Rutschpartie in Chemnitz

Am Dienstagabend hatten Schneefall und Glätte den Verkehr in Chemnitz behindert. Am Morgen danach taut es.

Chemnitz. Aus Richtung Westen hatte sich der Schneefall am Dienstag schon angekündigt, am Flughafen Frankfurt am Main wurde am Nachmittag zeitweise der Flugverkehr eingestellt. In Chemnitz kam der Schnee in den Abendstunden an und sorgte für glatte Fahrbahnen. Die Polizei spricht von einem leicht erhöhten Unfallgeschehen. So fuhr ein Sattelschlepper auf der A4 bei Grüna in die Leitplanke und blockierte die Autobahn. Es entstand Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.

Auf der Kaßbergauffahrt schaffte es gegen 19.30 Uhr ein Bus nicht hoch, er stand plötzlich ebenfalls quer auf der Straße. Offenbar eine schwierige Stelle für die Linie Richtung Flemminggebiet. Bereits Anfang Januar unter dem Einfluss von Sturmtief „Elli“ mussten die Busse die Kaßbergauffahrt umfahren.

Am Mittwochmorgen bei Tauwetter hat sich die Lage beruhigt, die Kaßbergauffahrt ist schnee- und eisfrei. Tagsüber sollen bis zu 3 Grad plus werden. (cma)