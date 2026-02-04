MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Tauwetter nach Bus-Rutschpartie in Chemnitz

Ein Bus steht auf der Kaßbergauffahrt quer.
Ein Bus steht auf der Kaßbergauffahrt quer. Bild: Alexandra Engert
Ein Bus steht auf der Kaßbergauffahrt quer.
Ein Bus steht auf der Kaßbergauffahrt quer. Bild: Alexandra Engert
Chemnitz
Tauwetter nach Bus-Rutschpartie in Chemnitz
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Dienstagabend hatten Schneefall und Glätte den Verkehr in Chemnitz behindert. Am Morgen danach taut es.

Chemnitz.

Aus Richtung Westen hatte sich der Schneefall am Dienstag schon angekündigt, am Flughafen Frankfurt am Main wurde am Nachmittag zeitweise der Flugverkehr eingestellt. In Chemnitz kam der Schnee in den Abendstunden an und sorgte für glatte Fahrbahnen. Die Polizei spricht von einem leicht erhöhten Unfallgeschehen. So fuhr ein Sattelschlepper auf der A4 bei Grüna in die Leitplanke und blockierte die Autobahn. Es entstand Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.

Auf der Kaßbergauffahrt schaffte es gegen 19.30 Uhr ein Bus nicht hoch, er stand plötzlich ebenfalls quer auf der Straße. Offenbar eine schwierige Stelle für die Linie Richtung Flemminggebiet. Bereits Anfang Januar unter dem Einfluss von Sturmtief „Elli“ mussten die Busse die Kaßbergauffahrt umfahren.

Am Mittwochmorgen bei Tauwetter hat sich die Lage beruhigt, die Kaßbergauffahrt ist schnee- und eisfrei. Tagsüber sollen bis zu 3 Grad plus werden. (cma)

Ein Sattelschlepper fuhr auf der A4 bei Grüna in die Leitplanke und blockierte die Autobahn.
Ein Sattelschlepper fuhr auf der A4 bei Grüna in die Leitplanke und blockierte die Autobahn. Bild: Harry Haertel
Ein Sattelschlepper fuhr auf der A4 bei Grüna in die Leitplanke und blockierte die Autobahn.
Ein Sattelschlepper fuhr auf der A4 bei Grüna in die Leitplanke und blockierte die Autobahn. Bild: Harry Haertel
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.01.2026
1 min.
Unfall auf glatter Straße in Chemnitz: Auto überschlägt sich
Update
Der Seat landete nach dem Unfall im Straßengraben.
Der neuerliche Schnee hat in Chemnitz für glatte Straßen gesorgt. Ein Autofahrer landete am Abend im Straßengraben. Auch an anderen Stelle krachte es.
Jan Härtel
17:38 Uhr
5 min.
Acht Jahre Haft in Ungarn für Maja T. aus Deutschland
Ein Gericht in Budapest verurteilte die non-binäre deutsche Person Maja T. wegen Gewalt gegen Rechte zu acht Jahren Gefängnis.
In einem hochpolitischen Prozess wird Gewalt gegen mutmaßliche Rechtsextremisten auf Budapests Straßen verhandelt. Ungarns Justiz demonstriert Härte gegenüber der angeklagten Person.
Kathrin Lauer und Gregor Mayer, dpa
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
08:37 Uhr
4 min.
Wie wird das Wetter in Sachsen? Meteorologin: „Spannend“
Lockert der Winter nun endlich seinen Griff? (Symbolbild)
Grau, nass, eisig kalt und glatt: Nicht wenige haben vom winterlichen Wetter langsam die Nase voll. Ist zum Wochenende hin Besserung in Sicht? Und: Wie startet Sachsen in die Winterferien?
Patrick Hyslop
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
Mehr Artikel