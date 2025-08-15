Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Tauziehen, Brunch und Festumzug: So feiern Feuerwehren rund um Burgstädt Jubiläen

Die Freiwillige Feuerwehr Burgstädt hat sich bei einem Fest auf dem Markt präsentiert.
Die Freiwillige Feuerwehr Burgstädt hat sich bei einem Fest auf dem Markt präsentiert. Bild: Ralf Jerke/Archiv
Die Freiwillige Feuerwehr Burgstädt hat sich bei einem Fest auf dem Markt präsentiert.
Die Freiwillige Feuerwehr Burgstädt hat sich bei einem Fest auf dem Markt präsentiert. Bild: Ralf Jerke/Archiv
Chemnitz Umland
Tauziehen, Brunch und Festumzug: So feiern Feuerwehren rund um Burgstädt Jubiläen
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 22. August feiert Burgstädt ein großes Jubiläum. Die 165-jährige Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr wird mit besonderen Veranstaltungen gewürdigt. Auch jüngere Wehren sind in Feierlaune.

Ihr wolltet schon immer mal mit einem Feuerwehrauto mitfahren oder wissen, wie unsere Technik funktioniert? Dann schaut vorbei – es lohnt sich! So und ähnlich heißt es am Freitag, 15. August ab 15 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Köthensdorf. Beim Tag der offenen Tür stellt sich die Ortsteilwehr vor. Die Köthensdorfer Feuerwehr wurde vor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
14.07.2025
2 min.
Warum im Tauraer Rathaus nicht nur die Verwaltung sitzt
Zwischen 1924 und 1926 wurde das Rathaus in Taura gebaut. Jetzt stehen Räume leer.
Das historische Rathaus hat eine lange Geschichte. Neben Ämtern gab es aber schon lange auch immer andere Mieter.
Bettina Junge
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
07.08.2025
1 min.
Burgstädt oder doch Limbach? Ein Unfall, aber keiner weiß, wo genau
Die Polizei versucht einen Unfallverursacher (Schaden: 2000 Euro) zu finden.
Die Polizei sucht Zeugen, um einen Unfallflüchtigen dingfest zu machen. Die Ermittlungen dürften schwierig werden.
Denise Märkisch
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
Mehr Artikel