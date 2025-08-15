Tauziehen, Brunch und Festumzug: So feiern Feuerwehren rund um Burgstädt Jubiläen

Chemnitz Umland
Am 22. August feiert Burgstädt ein großes Jubiläum. Die 165-jährige Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr wird mit besonderen Veranstaltungen gewürdigt. Auch jüngere Wehren sind in Feierlaune.
Ihr wolltet schon immer mal mit einem Feuerwehrauto mitfahren oder wissen, wie unsere Technik funktioniert? Dann schaut vorbei – es lohnt sich! So und ähnlich heißt es am Freitag, 15. August ab 15 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Köthensdorf. Beim Tag der offenen Tür stellt sich die Ortsteilwehr vor. Die Köthensdorfer Feuerwehr wurde vor...
