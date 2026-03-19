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Beschlossene Sache: Taxifahren wird in Chemnitz um bis zu 25 Prozent teurer.
Beschlossene Sache: Taxifahren wird in Chemnitz um bis zu 25 Prozent teurer. Foto: Toni Söll/archiv
Beschlossene Sache: Taxifahren wird in Chemnitz um bis zu 25 Prozent teurer.
Beschlossene Sache: Taxifahren wird in Chemnitz um bis zu 25 Prozent teurer. Foto: Toni Söll/archiv
Chemnitz
Taxis in Chemnitz werden teurer – Kritik an Uber wächst
Redakteur
Von Michael Müller
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Ab 1. Mai gelten neue Tarife, für 2027 ist die nächste Erhöhung bereits beschlossen. Wie lange wird das noch funktionieren angesichts neuer Konkurrenz?

Wenige Monate nach dem Einstieg von Uber in Chemnitz mehren sich Forderungen nach einer strengeren Überwachung des Mobilitätsdienstleisters. Vertreter verschiedener Parteien warnten in der jüngsten Sitzung des Chemnitzer Stadtrats vor einer Wettbewerbsverzerrung. Das Rathaus müsse stärker darauf achten, dass alle Unternehmen sich an die...
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