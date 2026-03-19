Taxis in Chemnitz werden teurer – Kritik an Uber wächst

Ab 1. Mai gelten neue Tarife, für 2027 ist die nächste Erhöhung bereits beschlossen. Wie lange wird das noch funktionieren angesichts neuer Konkurrenz?

Wenige Monate nach dem Einstieg von Uber in Chemnitz mehren sich Forderungen nach einer strengeren Überwachung des Mobilitätsdienstleisters. Vertreter verschiedener Parteien warnten in der jüngsten Sitzung des Chemnitzer Stadtrats vor einer Wettbewerbsverzerrung. Das Rathaus müsse stärker darauf achten, dass alle Unternehmen sich an die... Wenige Monate nach dem Einstieg von Uber in Chemnitz mehren sich Forderungen nach einer strengeren Überwachung des Mobilitätsdienstleisters. Vertreter verschiedener Parteien warnten in der jüngsten Sitzung des Chemnitzer Stadtrats vor einer Wettbewerbsverzerrung. Das Rathaus müsse stärker darauf achten, dass alle Unternehmen sich an die...