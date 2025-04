Temperament und Lebensfreude auf der Bühne: Chemnitzer Studio W.M. führt erneut „Sister Act“ auf

Das Musical, das 2024 in der Stadthalle Premiere feierte, kommt vom 12. bis 14. April dorthin zurück. Eine von drei Aufführungen ist aber bereits ausverkauft.

Chemnitz.

„Sister Act“, die erfolgreiche Musicalproduktion des Chemnitzer Studios W.M., die im vergangenen Jahr in der Stadthalle Premiere hatte, ist am Wochenende in drei Vorstellungen erneut zu erleben. In der Aufführung des weltbekannten Filmmusicals werden ungefähr 80 Mitwirkende des Studios W.M. alle Rollen interpretieren. Das Thema des Musicals sind die Darstellung des Weges einer Showsängerin in vielen Lebenssituationen in Philadelphia in den 1970er-Jahren und das Leben von Nonnen in einem Kloster. „Das Stück sprüht vor grandioser Musik, Temperament und vitaler komödiantischer Lebensfreude“, kündigen die Veranstalter an. Für das Studio W.M. und das Team der Stadthalle ist „Sister Act“ eine der größten eigenen Theaterproduktionen in diesem Jahr. (gp)