Tempo 30 in Chemnitz: Fahrraddemo fordert mehr Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr

Kidical Mass in Chemnitz: Der Brühl war am Samstagnachmittag Start und Ziel einer bunten Fahrraddemo für einen kinderfreundlicheren Verkehr in der Stadt. Die Veranstalter zählten rund 170 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, darunter jede Menge Eltern mit ihren Kindern. Foto: Andreas Seidel