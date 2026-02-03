Test-Autos für autonomes Fahren machen Fahrprüfung in Chemnitz

Chemnitz ist ein Entwicklungsstandort für die Zukunft des Verkehrs. Momentan werden Audis für den weltweiten Einsatz getestet.

Der eine oder andere dürfte sie in Chemnitz schon gesehen haben: die weißen Audi A6 mit den Kameras auf dem Dach. Drinnen sitzen zwar noch Fahrer und Beifahrer, aber erforscht wir damit Technik, mit denen zumindest der Fahrer einmal ersetzt werden kann.