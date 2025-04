Theater Chemnitz inszeniert bedrohte Kinderwelt

Eine zerstörte Außenwelt ist Platz der Handlung eines Stücks über Bedrohung und Verluste

Chemnitz.

Im Spinnbau-Ostflügel öffnet sich am 27. März um 20 Uhr der Vorhang zum Stück „Zwischen den Dingen sind wir sicher“. In der Inszenierung wird sich mit Fragen danach beschäftigt, was geschieht, wenn eine neue Person in etwas Bekanntes eindringt. Was wird dann aus den Gewissheiten? Woran klammert sich ein Kind, wenn es so ziemlich alles verloren hat, was im Leben wichtig ist? Die Ausgangssituation der Geschichte: Sascha, Bandito und Techno haben nur noch einander. Die Welt ist kaum noch bewohnbar. Nur im Haus hinter dem Schrottwall fühlen sie sich sicher. Aber die Außenwelt lässt sich nicht dauerhaft aussperren. Karten gibt es in allen „Freie Presse“-Ticket-Shops und im Internet. (reu) www.freiepresse.de/wohin/tickets