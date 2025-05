Tiefergelegter Showroom für Bruno Banani: Alte Handschuhfabrik in Chemnitz-Mittelbach wird saniert

Während der Umbauarbeiten ist der Unterwäsche-Hersteller mit seinem Geschäft in die Nachbarstadt gezogen. Derweil muss der Bauherr mehrere Herausforderungen stemmen.

Gerade hat Udo Pfeifer das alte Kreisgericht in Hohenstein-Ernstthal fertig saniert und hätte sich etwas Ruhe gönnen können. Doch da war der alte Klinkerbau an der Hofer Straße in Mittelbach, in dem die Unterwäschefirma Bruno Banani einen Werksverkauf hat. „Ich fahre täglich daran vorbei, das Gebäude hat mich schon immer interessiert“,...