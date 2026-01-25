MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Tierpark, Stausee, Wohngebiet? Neuer Standort für Chemnitzer Fahrrad-Garage gesucht

Die Abstellanlage am Campus der TU Chemnitz soll umgesetzt werden.
Die Abstellanlage am Campus der TU Chemnitz soll umgesetzt werden. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Die Abstellanlage am Campus der TU Chemnitz soll umgesetzt werden.
Die Abstellanlage am Campus der TU Chemnitz soll umgesetzt werden. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Tierpark, Stausee, Wohngebiet? Neuer Standort für Chemnitzer Fahrrad-Garage gesucht
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine der drei containergroßen Anlagen soll demnächst ihren bisherigen Platz verlassen und umgesetzt werden. Doch wohin? Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten.

Wer mit dem Rad in Chemnitz unterwegs ist und beim Abstellen seines Bikes auf Nummer sicher gehen will, dem bietet sich seit gut zwei Jahren dazu eine besondere Möglichkeit: Am Vorplatz des Hauptbahnhofs, am Uni-Campus und an der Ecke Brückenstraße/Straße der Nationen in der Innenstadt stehen moderne Fahrrad-Garagen. Die kaum zu übersehenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
10:30 Uhr
3 min.
Erhalten Neu-Chemnitzer bald Gutschein-Pakete als Willkommensgruß?
Gutscheine sollen Zugezogene an die Angebote der Stadt heranführen.
Trotz leerer Kassen wird im Rathaus über Geschenke für Zuzügler diskutiert. Sie könnten so als neue Kunden und Besucher städtischer Einrichtungen gewonnen werden, argumentieren Befürworter. Ob die Rechnung aufgeht?
Michael Müller
26.01.2026
2 min.
Urteil im Prozess um Messerangriff im Hauptbahnhof erwartet
Am Montag könnte das Urteil verkündet werden. (Archivbild)
Eine Frau sticht im Mai wahllos auf Reisende im Hamburger Hauptbahnhof ein. Seit November wird der Fall vor Gericht verhandelt. Am Montag könnte das Urteil verkündet werden.
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
20:00 Uhr
3 min.
Bike-Sharing bald auch in Chemnitz? Anbieter Nextbike zeigt Interesse
Andernorts, wie hier in Frankfurt am Main, sind Leihfahrräder längst viel genutzter Teil des städtischen Mobilitätsangebotes. In Chemnitz gibt es nur das Angebot eines Vereins.
Fahrräder zum Ausleihen sind in Chemnitz nur schwer zu finden. Doch der Bedarf ist da, bestätigen etwa Gästeführer. Eine Initiative aus der Politik macht sich stark für ein flächendeckendes Angebot.
Michael Müller
Mehr Artikel