Tierpark, Stausee, Wohngebiet? Neuer Standort für Chemnitzer Fahrrad-Garage gesucht

Chemnitz
Eine der drei containergroßen Anlagen soll demnächst ihren bisherigen Platz verlassen und umgesetzt werden. Doch wohin? Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten.
Wer mit dem Rad in Chemnitz unterwegs ist und beim Abstellen seines Bikes auf Nummer sicher gehen will, dem bietet sich seit gut zwei Jahren dazu eine besondere Möglichkeit: Am Vorplatz des Hauptbahnhofs, am Uni-Campus und an der Ecke Brückenstraße/Straße der Nationen in der Innenstadt stehen moderne Fahrrad-Garagen. Die kaum zu übersehenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.