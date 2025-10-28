Tischlerei Hösel in Limbach-Oberfrohna: Gleich vier Gesellen glänzen bei Nachwuchswettbewerb

Vier Azubis der Tischlerei Hösel aus Limbach-Oberfrohna haben ihre Ausbildung mit Exzellenz bestanden. Noch besser: Alle wollen im Unternehmen bleiben. Doch sowas fällt nicht vom Himmel.

In Zeiten des Fachkräftemangels kann sich glücklich schätzen, wer genügend gutes Personal hat. Die Tischlerei Hösel hat da einen wahren Jackpot gezogen: Die Handwerksfirma konnte zuletzt vier junge Männer ausbilden, die jetzt ihre Gesellenprüfung abgeschlossen haben und das so hervorragend, dass sie zum überregionalen Wettbewerb „Die... In Zeiten des Fachkräftemangels kann sich glücklich schätzen, wer genügend gutes Personal hat. Die Tischlerei Hösel hat da einen wahren Jackpot gezogen: Die Handwerksfirma konnte zuletzt vier junge Männer ausbilden, die jetzt ihre Gesellenprüfung abgeschlossen haben und das so hervorragend, dass sie zum überregionalen Wettbewerb „Die...