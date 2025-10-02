Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tödliches Ende eines Sauftages in Chemnitz: Angeklagter gesteht Schlag mit 5,13-Kilogramm-Ziegelstein

Am Donnerstag begann der Prozess gegen einen 48-jährigen Mann wegen Totschlags.
Am Donnerstag begann der Prozess gegen einen 48-jährigen Mann wegen Totschlags. Bild: Jan Haertel
Am Donnerstag begann der Prozess gegen einen 48-jährigen Mann wegen Totschlags.
Am Donnerstag begann der Prozess gegen einen 48-jährigen Mann wegen Totschlags. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Tödliches Ende eines Sauftages in Chemnitz: Angeklagter gesteht Schlag mit 5,13-Kilogramm-Ziegelstein
Redakteur
Von Denise Märkisch
Prozessauftakt am Landgericht Chemnitz. Ein 48-Jähriger muss sich wegen Totschlags verantworten. So schildert er den Tag, der für eine 46-jährige Frau tödlich endete.

Es hat Tage gedauert, bis die Leiche der Frau, die in einem leer stehenden Gebäude an der Annaberger Straße auf einem Sofa lag, gefunden wurde. Am 27. März wird sie niedergeschlagen, auf das Sofa gelegt und mit einem Schlafsack zugedeckt. Kurz darauf stirbt sie.
