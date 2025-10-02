Tödliches Ende eines Sauftages in Chemnitz: Angeklagter gesteht Schlag mit 5,13-Kilogramm-Ziegelstein

Prozessauftakt am Landgericht Chemnitz. Ein 48-Jähriger muss sich wegen Totschlags verantworten. So schildert er den Tag, der für eine 46-jährige Frau tödlich endete.

Es hat Tage gedauert, bis die Leiche der Frau, die in einem leer stehenden Gebäude an der Annaberger Straße auf einem Sofa lag, gefunden wurde. Am 27. März wird sie niedergeschlagen, auf das Sofa gelegt und mit einem Schlafsack zugedeckt. Kurz darauf stirbt sie.