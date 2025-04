Tourist-Info in Chemnitz hat neuen Betreiber: Sonntagsöffnungen sollen getestet werden

Mit dem Start der Kulturhauptstadt ist auch in der Touristen-Information am Markt mehr los. Jetzt ändern sich die Strukturen im Hintergrund. Was bedeutet das?

Für Touristen wird sich mit dem Übergang am 1. April zunächst erst einmal wenig ändern. Der Gast bekommt in der Touristeninformation am Markt weiterhin Tipps zu Sehenswürdigkeiten der Stadt, Terminen der Kulturhauptstadt sowie Konzert- und Theaterkarten. Neuerdings gibt es auch Produkte von regionalen Produzenten wie T-Shirts und Socken des...