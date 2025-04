Tragischer Unfall in Limbach-Oberfrohna: 77-Jähriger verstirbt nach Fahrradsturz

Der 77-Jährige war mit seinem Rad im Ortsteil Rußdorf unterwegs. Die Polizei hat bereits erste Hinweise, was zum Sturz des Mannes führte.

Ein 77-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagmittag in Limbach-Oberfrohna nach einem Sturz verstorben. Der Mann war gegen 13.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Folgenstraße im Ortsteil Rußdorf in Richtung Bräunsdorf unterwegs. Laut einer Polizeisprecherin stürzte der Mann plötzlich und ohne Beteiligung von außen. Hinzugerufene Einsatzkräfte...