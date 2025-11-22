Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Transaktivismus in Chemnitz: „Sichtbar sein, trotz der jungen Nazis“

Beim Christopher-Street-Day werden auch Transmenschen noch sichtbarer.
Beim Christopher-Street-Day werden auch Transmenschen noch sichtbarer. Bild: Toni Söll
16 Gegendemonstranten versammelten sich am Rande des Chemnitzer CSD in diesem Jahr.
16 Gegendemonstranten versammelten sich am Rande des Chemnitzer CSD in diesem Jahr. Bild: Jana Peters
Die Transfrauen Luna Möbius (Mitte) und Tija Uhlig (rechts) sprachen über ihre Erfahrungen.
Die Transfrauen Luna Möbius (Mitte) und Tija Uhlig (rechts) sprachen über ihre Erfahrungen. Bild: Erik Anke
Beim Christopher-Street-Day werden auch Transmenschen noch sichtbarer.
Beim Christopher-Street-Day werden auch Transmenschen noch sichtbarer. Bild: Toni Söll
16 Gegendemonstranten versammelten sich am Rande des Chemnitzer CSD in diesem Jahr.
16 Gegendemonstranten versammelten sich am Rande des Chemnitzer CSD in diesem Jahr. Bild: Jana Peters
Die Transfrauen Luna Möbius (Mitte) und Tija Uhlig (rechts) sprachen über ihre Erfahrungen.
Die Transfrauen Luna Möbius (Mitte) und Tija Uhlig (rechts) sprachen über ihre Erfahrungen. Bild: Erik Anke
Chemnitz
Transaktivismus in Chemnitz: „Sichtbar sein, trotz der jungen Nazis“
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Transpersonen fühlen sich in der Öffentlichkeit zunehmend bedroht. In Chemnitz diskutierten einige von ihnen, warum das so ist und wie sie darauf reagieren.

„Der Rechtsextremismus erstarkt“, sagt Tija Uhlig, die an der Universität Halle-Wittenberg Transgender-Studies unterrichtet. Die Rechtslage in Bezug auf Transsexuelle sei dadurch zwar noch nicht verändert worden, aber das Klima und die gesellschaftlich-mediale Debatte drehe sich zu ihren Ungunsten. Diesen Befund teilen auch Luna Möbius aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.09.2025
4 min.
Döbeln: CSD-Versammlung und rechte Proteste blieben friedlich
Mehrere Hundert Teilnehmer hatten sich in Döbeln zum CSD versammelt.
Weitgehend störungsfrei gingen am Samstag der CSD sowie rechte Gegendemos über die Bühne. Ärger gab es dagegen mit einem bestimmten Fahrzeug schon bei der Anreise nach Döbeln.
Ingolf Rosendahl
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
30.07.2025
3 min.
Verfassungsschutz bestätigt: Rechtsextreme Gruppe „Chemnitz Revolte“ weitgehend inaktiv
Anfang des Jahres waren sie noch präsent. Doch dann wurde es ruhig um die Gruppe.
Um die auffällige Gruppierung ist es seit einigen Monaten ruhiger geworden. Einige ihrer Anhänger sind nach wie vor aktiv – nur schlechter organisiert.
Erik Anke
13:01 Uhr
2 min.
Vollsperrung: Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 174 fordert aktuell die Rettungskräfte im Erzgebirge. Noch sind die Informationen dazu spärlich. Was bislang bekannt ist.
Katrin Kablau und André März
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
Mehr Artikel