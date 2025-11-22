Transaktivismus in Chemnitz: „Sichtbar sein, trotz der jungen Nazis“

Transpersonen fühlen sich in der Öffentlichkeit zunehmend bedroht. In Chemnitz diskutierten einige von ihnen, warum das so ist und wie sie darauf reagieren.

„Der Rechtsextremismus erstarkt", sagt Tija Uhlig, die an der Universität Halle-Wittenberg Transgender-Studies unterrichtet. Die Rechtslage in Bezug auf Transsexuelle sei dadurch zwar noch nicht verändert worden, aber das Klima und die gesellschaftlich-mediale Debatte drehe sich zu ihren Ungunsten. Diesen Befund teilen auch Luna Möbius aus...