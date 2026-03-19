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Trendsport oder Quälerei? Unser Reporter Josua Gerner testete Hyrox in Chemnitz.
Trendsport oder Quälerei? Unser Reporter Josua Gerner testete Hyrox in Chemnitz. Foto: Ulf Dahl
„Und jetzt Klimmzüge! Komm schon! Schneller!“ Trainerin Sabine Grund macht Feuer unterm Hintern.
„Und jetzt Klimmzüge! Komm schon! Schneller!“ Trainerin Sabine Grund macht Feuer unterm Hintern. Foto: Ulf Dahl
Die Übungen an sich sind einfach auszuführen. Hyrox kann jeder.
Die Übungen an sich sind einfach auszuführen. Hyrox kann jeder. Foto: Ulf Dahl
Wie in den Alpen: Beim Skilanglauf-Simulator kommt man ganz schön ins Schwitzen.
Wie in den Alpen: Beim Skilanglauf-Simulator kommt man ganz schön ins Schwitzen. Foto: Ulf Dahl
Ganz ohne Laufen kommen die Teilnehmenden nicht davon: „Shuttle-Run“ nennt sich diese Übung.
Ganz ohne Laufen kommen die Teilnehmenden nicht davon: „Shuttle-Run“ nennt sich diese Übung. Foto: Ulf Dahl
Kettlebells im wellyou-Fitnessstudio in Chemnitz.
Kettlebells im wellyou-Fitnessstudio in Chemnitz. Foto: Ulf Dahl
In Zweierteams kämpfen sich die Teilnehmenden durch die einzelnen Stationen. Nach 5 Minuten wird gewechselt.
In Zweierteams kämpfen sich die Teilnehmenden durch die einzelnen Stationen. Nach 5 Minuten wird gewechselt. Foto: Ulf Dahl
Trainerin Sabine Grund (links) stellt sicher, dass beim Training alle auf ihre Kosten kommen.
Trainerin Sabine Grund (links) stellt sicher, dass beim Training alle auf ihre Kosten kommen. Foto: Ulf Dahl
Spätestens nach Station fünf waren alle Teilnehmenden erschöpft.
Spätestens nach Station fünf waren alle Teilnehmenden erschöpft. Foto: Ulf Dahl
Trainerin Sabine Grund macht die Übungen vor und motiviert die Teilnehmenden.
Trainerin Sabine Grund macht die Übungen vor und motiviert die Teilnehmenden. Foto: Ulf Dahl
Voller Trainingsplan für den Hyrox-Kurs.
Voller Trainingsplan für den Hyrox-Kurs. Foto: Ulf Dahl
Hyrox wurde in Hamburg erfunden und wird mittlerweile auf der ganzen Welt praktiziert.
Hyrox wurde in Hamburg erfunden und wird mittlerweile auf der ganzen Welt praktiziert. Foto: Ulf Dahl
Trendsport oder Quälerei? Unser Reporter Josua Gerner testete Hyrox in Chemnitz.
Trendsport oder Quälerei? Unser Reporter Josua Gerner testete Hyrox in Chemnitz. Foto: Ulf Dahl
„Und jetzt Klimmzüge! Komm schon! Schneller!“ Trainerin Sabine Grund macht Feuer unterm Hintern.
„Und jetzt Klimmzüge! Komm schon! Schneller!“ Trainerin Sabine Grund macht Feuer unterm Hintern. Foto: Ulf Dahl
Die Übungen an sich sind einfach auszuführen. Hyrox kann jeder.
Die Übungen an sich sind einfach auszuführen. Hyrox kann jeder. Foto: Ulf Dahl
Wie in den Alpen: Beim Skilanglauf-Simulator kommt man ganz schön ins Schwitzen.
Wie in den Alpen: Beim Skilanglauf-Simulator kommt man ganz schön ins Schwitzen. Foto: Ulf Dahl
Ganz ohne Laufen kommen die Teilnehmenden nicht davon: „Shuttle-Run“ nennt sich diese Übung.
Ganz ohne Laufen kommen die Teilnehmenden nicht davon: „Shuttle-Run“ nennt sich diese Übung. Foto: Ulf Dahl
Kettlebells im wellyou-Fitnessstudio in Chemnitz.
Kettlebells im wellyou-Fitnessstudio in Chemnitz. Foto: Ulf Dahl
In Zweierteams kämpfen sich die Teilnehmenden durch die einzelnen Stationen. Nach 5 Minuten wird gewechselt.
In Zweierteams kämpfen sich die Teilnehmenden durch die einzelnen Stationen. Nach 5 Minuten wird gewechselt. Foto: Ulf Dahl
Trainerin Sabine Grund (links) stellt sicher, dass beim Training alle auf ihre Kosten kommen.
Trainerin Sabine Grund (links) stellt sicher, dass beim Training alle auf ihre Kosten kommen. Foto: Ulf Dahl
Spätestens nach Station fünf waren alle Teilnehmenden erschöpft.
Spätestens nach Station fünf waren alle Teilnehmenden erschöpft. Foto: Ulf Dahl
Trainerin Sabine Grund macht die Übungen vor und motiviert die Teilnehmenden.
Trainerin Sabine Grund macht die Übungen vor und motiviert die Teilnehmenden. Foto: Ulf Dahl
Voller Trainingsplan für den Hyrox-Kurs.
Voller Trainingsplan für den Hyrox-Kurs. Foto: Ulf Dahl
Hyrox wurde in Hamburg erfunden und wird mittlerweile auf der ganzen Welt praktiziert.
Hyrox wurde in Hamburg erfunden und wird mittlerweile auf der ganzen Welt praktiziert. Foto: Ulf Dahl
Chemnitz
Trendsport Hyrox im Test: Quäl dich glücklich
Redakteur
Von Josua Gerner
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Weltweit ziehen Menschen Schlitten mit Gewichten um die Wette und werfen Medizinbälle gegen Wände. „Hyrox“ nennt sich das. Das gibt es auch in Chemnitz. Woher kommt der Hype?

Schweiß tropft, nein, fließt mir von der Stirn und ich frage mich: Warum mache ich das hier eigentlich? Es hat keine zehn Minuten gedauert, bis ich die eben noch so nette Trainerin Sabine Grund verfluche. Vor dem Start hat sie mir noch gut zugeredet: „Jeder kann das schaffen.“ Jetzt steht sie neben mir, während ich Liegestütze mache und...
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