Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Trinken, betteln, Flaschen sammeln: Der gewaltsame Tod einer Obdachlosen in Chemnitz

Der Alltag habe oft darin bestanden, durch Betteln oder Flaschen sammeln, ein paar Euro zusammen zu bekommen.
Der Alltag habe oft darin bestanden, durch Betteln oder Flaschen sammeln, ein paar Euro zusammen zu bekommen. Bild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Der Alltag habe oft darin bestanden, durch Betteln oder Flaschen sammeln, ein paar Euro zusammen zu bekommen.
Der Alltag habe oft darin bestanden, durch Betteln oder Flaschen sammeln, ein paar Euro zusammen zu bekommen. Bild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Chemnitz
Trinken, betteln, Flaschen sammeln: Der gewaltsame Tod einer Obdachlosen in Chemnitz
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Schuld des 48-Jährigen gibt es kaum einen Zweifel. Er hat gestanden, mit einem Ziegelstein auf die Frau eingeschlagen zu haben. Doch der Prozess gibt auch Einblicke in eine Welt, in die die meisten Menschen gar nicht hineinschauen wollen.

Wie lange die Frau, die nicht mehr am Leben ist, in Chemnitz war, konnte die Polizei bei ihren Ermittlungen nicht eindeutig in Erfahrung bringen. In der Szene kannte man sie aber schon länger. Szene meint in diesem Fall die Welt der Obdach- und Wohnungslosen in Chemnitz. Sie wächst seit Jahren. Die Tschechin, die nur 46 Jahre alt wurde, war Teil...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
02.10.2025
3 min.
Tödliches Ende eines Sauftages in Chemnitz: Angeklagter gesteht Schlag mit 5,13-Kilogramm-Ziegelstein
Am Donnerstag begann der Prozess gegen einen 48-jährigen Mann wegen Totschlags.
Prozessauftakt am Landgericht Chemnitz. Ein 48-Jähriger muss sich wegen Totschlags verantworten. So schildert er den Tag, der für eine 46-jährige Frau tödlich endete.
Denise Märkisch
20.10.2025
4 min.
Kehrtwende in Prozess wegen Zwangsprostitution in Chemnitz: Freispruch trotz vieler Zweifel
Hat sich die Frau freiwillig prostituiert oder wurde sie gezwungen? Das Gericht hat Zweifel an der Aussage der Frau, kann aber das Gegenteil nicht beweisen.
Zweieinhalb Jahre lang hat ein Fall von möglicher Zwangsprostitution das Chemnitzer Amtsgericht beschäftigt, vor allem, weil das Opfer nie erschien. Jetzt konnte die Frau endlich gehört werden.
Jana Peters
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:05 Uhr
5 min.
Kein Job für Konfessionslose? Karlsruhe kippt Kirchen-Urteil
Karlsruhe hat ein Urteil aus Erfurt unter die Lupe genommen. (Archivbild)
Darf ein kirchlicher Verein Religion zur Einstellungsbedingung machen? Die Frage ging von Berlin über Erfurt und Luxemburg schließlich nach Karlsruhe. Dort wird die kirchliche Selbstbestimmung betont.
Jacqueline Melcher, dpa
12:03 Uhr
2 min.
Dresden verschiebt Linksextremismus-Prozess erneut
Der Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden verzögert sich weiter. (Symbolbild)
Sie sollen mehrere Menschen angegriffen und verletzt haben. Warum der Prozess gegen Johann G. und andere Unterstützer wieder verschoben wird.
Mehr Artikel