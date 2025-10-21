Trinken, betteln, Flaschen sammeln: Der gewaltsame Tod einer Obdachlosen in Chemnitz

Chemnitz
An der Schuld des 48-Jährigen gibt es kaum einen Zweifel. Er hat gestanden, mit einem Ziegelstein auf die Frau eingeschlagen zu haben. Doch der Prozess gibt auch Einblicke in eine Welt, in die die meisten Menschen gar nicht hineinschauen wollen.
Wie lange die Frau, die nicht mehr am Leben ist, in Chemnitz war, konnte die Polizei bei ihren Ermittlungen nicht eindeutig in Erfahrung bringen. In der Szene kannte man sie aber schon länger. Szene meint in diesem Fall die Welt der Obdach- und Wohnungslosen in Chemnitz. Sie wächst seit Jahren. Die Tschechin, die nur 46 Jahre alt wurde, war Teil...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.