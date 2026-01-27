MENÜ
  • Chemnitz
  • Trotz Insolvenzverfahren: Chemnitzer Tanzschulchef verspricht keine Auswirkungen auf Kunden

Mirko Dreischarf ist seit 1994 in der Geschäftsführung der Tanzschule tätig.
Mirko Dreischarf ist seit 1994 in der Geschäftsführung der Tanzschule tätig. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Trotz Insolvenzverfahren: Chemnitzer Tanzschulchef verspricht keine Auswirkungen auf Kunden
Von Jana Peters
Im 50. Jahr ihres Bestehens hat Mirko Dreischarf einen Insolvenzantrag für seine Tanzschule Emmerling gestellt. Der Schritt habe mit der Coronapandemie zu tun, nichts mit dem laufenden Geschäft.

An die Zeit der Coronapandemie hat Mirko Dreischarf – wie so viele andere Menschen auch – keine guten Erinnerungen. Der Co-Chef der Tanzschule Emmerling denkt an fast täglich wechselnde Vorschriften zurück. Viele Monate lang bezahlte er seine Mitarbeiter, ohne Einnahmen zu haben. Täglich hätten sich auch die Fördermöglichkeiten für...
