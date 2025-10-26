Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Trotz Regens: Spielfest in Chemnitz erlebt Besucheransturm

Keiko Okamura zeigt Melanie Pelzer und Tochter Maja (8) die Kunst des Origami-Papierfaltens.
Keiko Okamura zeigt Melanie Pelzer und Tochter Maja (8) die Kunst des Origami-Papierfaltens. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Trotz Regens: Spielfest in Chemnitz erlebt Besucheransturm
Redakteur
Von Michael Müller
Beinahe hätte das Wetter einem großen Fest mit Spielmobilen aus ganz Deutschland einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Doch das Angebot erwies sich dennoch als Volltreffer.

Rund um den Chemnitzer Garagen-Campus war das eigentlich alles ganz anders geplant. Ein großes Spielfest mit Spielmobilen aus ganz Deutschland sollte unter freiem Himmel einladen zum Entdecken und Ausprobieren, die Zwickauer Straße sollte wenigstens für ein paar Stunden zur Spielstraße werden. Um deutlich zu machen, dass auch Kinder Platz...
