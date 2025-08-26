Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Tschetschenen-Prozess in Chemnitz: Angeklagter lehnt Deal ab

Bei dem Überfall soll auch eine Pistole benutzt worden sein. Bild: Symbolfoto: Oliver Killig/dpa/Archiv
Chemnitz
Tschetschenen-Prozess in Chemnitz: Angeklagter lehnt Deal ab
Von Benjamin Lummer
Für den heftigen Raubüberfall wurde dem 34-Jährigen eine vergleichsweise milde Haftstrafe angeboten. Die lehnt er ab – der Prozess wird deswegen weitgehend von vorne aufgerollt.

Der Prozess um einen Raubüberfall in der Chemnitzer Unterwelt kommt nicht zu einem schnellen Ende. Stattdessen startet die Beweisaufnahme nahezu von neuem. Grund dafür ist, dass der Angeklagte, ein 34-jähriger Tschetschene, einen vom Gericht in Aussicht gestellten Deal ablehnt.
