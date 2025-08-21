Tschetschenen-Prozess in Chemnitz: Wie die Justiz um die Wahrheit ringt

Was genau im August vor drei Jahren in einer Wohnung auf dem Sonnenberg passiert ist, lässt sich schwer nachzeichnen. Zu widersprüchlich sind die Aussagen bislang. Der Richter macht dem Angeklagten einen Vorschlag. Wird er annehmen?

Wie kommt man zu einem Urteil in einem Prozess, in dem sich ein Widerspruch an den anderen reiht, bei dem es im Kern aber doch um ein schweres Verbrechen, ein Kapitaldelikt, geht? Am zweiten Prozesstag gegen einen Tschetschenen (34) vor dem Landgericht Chemnitz erscheint zur Erleichterung des Gerichts eine Zeugin, die ihre erste Vorladung...