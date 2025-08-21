Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tschetschenen-Prozess in Chemnitz: Wie die Justiz um die Wahrheit ringt

Die juristische Aufarbeitung eines schweren Raubüberfalls im Chemnitzer Drogen-Milieu gleicht einer Sisyphusarbeit.
Die juristische Aufarbeitung eines schweren Raubüberfalls im Chemnitzer Drogen-Milieu gleicht einer Sisyphusarbeit. Bild: David-Wolfgang Ebener/dpa
Die juristische Aufarbeitung eines schweren Raubüberfalls im Chemnitzer Drogen-Milieu gleicht einer Sisyphusarbeit.
Die juristische Aufarbeitung eines schweren Raubüberfalls im Chemnitzer Drogen-Milieu gleicht einer Sisyphusarbeit. Bild: David-Wolfgang Ebener/dpa
Chemnitz
Tschetschenen-Prozess in Chemnitz: Wie die Justiz um die Wahrheit ringt
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Was genau im August vor drei Jahren in einer Wohnung auf dem Sonnenberg passiert ist, lässt sich schwer nachzeichnen. Zu widersprüchlich sind die Aussagen bislang. Der Richter macht dem Angeklagten einen Vorschlag. Wird er annehmen?

Wie kommt man zu einem Urteil in einem Prozess, in dem sich ein Widerspruch an den anderen reiht, bei dem es im Kern aber doch um ein schweres Verbrechen, ein Kapitaldelikt, geht? Am zweiten Prozesstag gegen einen Tschetschenen (34) vor dem Landgericht Chemnitz erscheint zur Erleichterung des Gerichts eine Zeugin, die ihre erste Vorladung...
