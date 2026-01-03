TU Chemnitz lädt zum Tag der offenen Tür – Was Besucher wissen müssen

Chemnitz
Wer in Chemnitz studieren will, kann sich am 15. Januar beim Tag der offenen Tür informieren. Über 70 Programmpunkte sind geplant. Auch zum neusten Studiengang wird informiert.
Veranstaltungszeit und -ort: Der diesjährige Tag der offenen Tür an der Technischen Universität (TU) Chemnitz findet am 15. Januar statt. Von 9 bis 15 Uhr erhalten Interessierte im Hörsaal- und Seminargebäude C10, Reichenhainer Straße 90, Antworten auf ihre Fragen.
