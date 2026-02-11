Turbo-Laden für 49 Cent: Neue Schnellladepunkte in Chemnitz am Netz

Chemnitz
Die Leistung der Ladesäulen reicht bis zu 400 Kilowatt. Da dürfte ein Einkauf in den angrenzenden Märkten reichen, um wieder ein ganzes Stück fahren zu können.
Auf dem Parkplatz des Gartenfachmarkts an der Zschopauer Straße sind kürzlich acht neue Ultra-Schnellladepunkte mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt ans Netz gegangen. „Die neuen Ladestationen sind mit Kreditkartenterminals ausgestattet und ermöglichen ebenfalls das kontaktlose Bezahlen per Smartphone“, heißt es in einer...
