MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Turbo-Laden für 49 Cent: Neue Schnellladepunkte in Chemnitz am Netz

Acht neue Schnellladepunkte können beim Gartenfachmarkt an der Zschopauer Straße genutzt werden.
Acht neue Schnellladepunkte können beim Gartenfachmarkt an der Zschopauer Straße genutzt werden. Bild: Eliso
Acht neue Schnellladepunkte können beim Gartenfachmarkt an der Zschopauer Straße genutzt werden.
Acht neue Schnellladepunkte können beim Gartenfachmarkt an der Zschopauer Straße genutzt werden. Bild: Eliso
Chemnitz
Turbo-Laden für 49 Cent: Neue Schnellladepunkte in Chemnitz am Netz
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Leistung der Ladesäulen reicht bis zu 400 Kilowatt. Da dürfte ein Einkauf in den angrenzenden Märkten reichen, um wieder ein ganzes Stück fahren zu können.

Auf dem Parkplatz des Gartenfachmarkts an der Zschopauer Straße sind kürzlich acht neue Ultra-Schnellladepunkte mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt ans Netz gegangen. „Die neuen Ladestationen sind mit Kreditkartenterminals ausgestattet und ermöglichen ebenfalls das kontaktlose Bezahlen per Smartphone“, heißt es in einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
30.01.2026
4 min.
Der Chemnitzer Wasserstoff-Campus bekommt sein Herz: Eins-Energie investiert 2,7 Millionen Euro
Blick auf einen Elektrolyseur zur Herstellung von Wasserstoff. Die in Chemnitz geplante Anlage wird etwas kleiner.
Warum drehen sich eigentlich noch keine Kräne am Technopark? Das fragen viele Chemnitzer, wenn man vom Wasserstoff-Forschungszentrum spricht. Wahrscheinlich geht es Ende 2026 los. Jetzt ist zumindest die Versorgung mit dem Zukunftsgas gesichert.
Christian Mathea
25.11.2025
4 min.
Weshalb Zwickau beim öffentlichen Ladenetz für E-Autos glänzt
Seit dem Frühjahr am Netz, aber bislang wenig genutzt: der Ladepark an der Otto-Hahn-Straße in Eckersbach.
Der Landkreis landet in Rankings immer weit vorn. Das liegt an Zwickau, wo viele Ladesäulen entstanden sind. Dabei hat auch VW die Hände mit im Spiel. Der nächste Schnellladepark ist schon in Sicht.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel